Ministrstvo za obrambo z mrežo vozlišč obnovljivih virov energije

Ljubljana, 24. januarja - Ministrstvo za obrambo želi vzpostaviti mrežo energetsko samozadostnih vozlišč v Sloveniji in je pobudnik projekta vzpostavitve vozlišč v EU s projektom RESHUB. Mreža vključuje obnovljive vire energije, njeno pretvorbo in hranjenje v obliki vodika, proizvodnjo toplote in elektrike z gorivnimi celicami ter električne in vodikove polnilnice.