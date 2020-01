Inženirka leta: Tehnologija blockchain ni rešitev za vse, njene potenciale šele odkrivamo

pogovarjala se je Lea Udovč

Ljubljana, 25. januarja - S prihodom kriptovalut je po mnenju raziskovalke in inženirke leta 2019 Aide Kamišalić Latifić prišlo do napihovanja balončka in hkrati do ustvarjanja prepričanja, da je tehnologija veriženja blokov oz. blockchain rešitev za vse. Danes vemo, da to ni res in smo na dobri poti, da pokažemo, katere konkretne izzive lahko rešuje, meni raziskovalka.