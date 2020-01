Ministrstvo možnosti za izboljšanje uvrstitve na Indeksu zaznave korupcije vidi tudi v protikorupcijski noveli

Ljubljana, 24. januarja - Na ministrstvu za pravosodje ocenjujejo, da letošnje poročilo Indeksa zaznave korupcije prihaja v pravem trenutku, saj bo predvidoma v prvi polovici letošnjega leta v DZ obravnavan vladni predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Kot so zapisali, ta obsežno naslavlja pomanjkljivosti, ki so se izkazale v praksi.