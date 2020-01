Ministrstvo išče študenta za pridobivanje izkušenj v mednarodnem civilnem letalstvu

Ljubljana, 26. januarja - Ministrstvo za infrastrukturo dodiplomske študente, stare od 18 do 22 let, vabi, da se prijavijo na poletno šolo v okviru programa Young Aviation Network, ki jo v Bruslju organizira Eurocontrol. Med prijavami, ki jih zbirajo do 4. februarja, bo ministrstvo izbralo enega kandidata, ki bo lahko pridobival izkušnje v mednarodnem civilnem letalstvu.