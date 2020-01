V Zürichu razstava dansko-islandskega umetnika Olafurja Eliassona

Zürich, 27. januarja - V razstavišču Kunsthaus je do 22. marca na ogled razstava dansko-islandskega umetnika Olafurja Eliassona. V središču je instalacija Symbiotic seeing, ki postavlja ključno vprašanje našega časa: odnos in medsebojne vplive med človekom in drugimi vrstami na Zemlji. Instalacija je nastala posebej za Kunsthaus, poroča spletni portal Art Daily.