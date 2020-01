V Britanskem muzeju razstava o tantri

London, 27. januarja - V Britanskem muzeju za konec aprila pripravljajo razstavo Tantra: Enlightenment to Revolution (Tantra: Od razsvetljenja do revolucije). Kot poroča britanski The Guardian, bo to prva večja razstava v Veliki Britaniji, ki bo raziskovala tantro kot splet filozofije in ritualov, katerih začetki segajo v Indijo v 6. stoletju.