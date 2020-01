Neenotnost javnosti glede 5G ostaja izziv tudi za odločevalce

Ljubljana, 24. januarja - Država se zaveda pomislekov in zadržkov, ki jih ima del državljanov do uvajanja tehnologije 5G, a mora upoštevati vse vidike ter obenem spoštovati domačo in evropsko zakonodajo, so poudarili govorci v drugem delu današnjega javnega posveta, ki poteka v Ljubljani. Zavzeli so se za argumentirano razpravo, ki temelji na preverjenih dejstvih.