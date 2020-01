Države dosegle dogovor o začasnem delovanju ohromljenega pritožbenega organa WTO

Davos, 24. januarja - EU, Kitajska in še 15 drugih držav je danes doseglo dogovor o začasnem delovanju pritožbenega organa Svetovne trgovinske organizacije (WTO), ki so ga ohromile poteze ZDA. Dogovor, ki so ga dosegli na letošnjem Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu, bo državam omogočil dvostopenjski sistem reševanja pritožb.