Komisija DZ poziva k ureditvi statusa družinskih pomočnikov

Ljubljana, 24. januarja - Komisija DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti je ministrstvo za delo pozvala k ureditvi statusa družinskih pomočnikov. Med drugim predlaga, da se višina delnega plačila za izgubljeni dohodek, do katerega so upravičeni, ponovno veže najmanj na minimalno plačo. Sejo je zaznamovala tudi razprava o pripravi zakona o dolgotrajni oskrbi.