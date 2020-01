Bertoncelj, Belakova in Vedenejeva najboljši po izboru GZS

Ljubljana, 25. januarja - Gimnastična zveza Slovenije (GZS) je danes v Ljubljani ob robu tradicionalnega kongresa nagradila tudi svoje najuspešnejše športnike, društva in športne delavce. Po pričakovanjih so v absolutni kategoriji nagrade za najboljše v minulem letu prejeli telovadca Teja Belak in Sašo Bertoncelj ter ritmičarka Jekaterina Vedenejeva.