Ob 100-letnici pobude varovanja narave: To je stvar vseh

Ljubljana, 24. januarja - Te dni mineva 100 let od pobude za sistemsko varovanje narave Slovencev. Zahteve, strnjene v takratni spomenici, so brezčasne in aktualne tudi danes. "Vodilo za naprej pa je v vseh panogah doseči preseganje parcialnih interesov v korist ohranjanja narave," je dejal direktor Zavoda RS za varstvo narave Teo Hrvoje Oršanič.