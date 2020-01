Policisti iščejo tatova nakita iz novomeške prodajalne

Novo mesto, 24. januarja - Policisti iščejo tatova nakita iz prodajalne v Novem mestu. V četrtek okoli 13.30 sta si v prodajalni ogledovala nakit, ki jima ga je razkazoval prodajalec. S pretvezo, da bosta nekaj kosov nakita kupila, sta zamotila prodajalca, zgrabila več razstavljenih kosov nakita in pobegnila, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Eden od osumljencev naj bi bil visok okoli 180 centimetrov, suhe postave, imel naj bi krajše lase, star pa je med 30 in 40 let. Drugi osumljenec naj bi bil visok okoli 170 centimetrov, močnejše postave, imel naj bi brke in brado, oblečen pa je bil v temnejša oblačila.

Po zbranih obvestilih naj bi šlo za tujca, ki sta se sporazumevala v angleškem jeziku, slabše naj bi govorila tudi slovensko. Pobegnila bi lahko z osebnim avtomobilom bolgarskih registrskih oznak, so zapisali na policiji.

Policisti so takoj začeli iskanje, a ju še niso uspeli izslediti. Pozivajo vse, ki bi o osumljencih ali kaznivem dejanju karkoli vedeli, da to to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.