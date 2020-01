V Kopru se mudi transportna ladja ameriške mornarice

Koper, 24. januarja - V koprskem pristanišču se na rutinskem obisku trenutno mudi transportna ladja ameriške vojne mornarice USNS Carson City. Ladja sodi med hitre trajekte, ki prevažajo posadke in opremo za udarne čete. Carson City so v preteklosti že uporabili za transport pripadnikov ameriške vojske in marincev za vaje v Italiji, Nemčiji in na Cipru.