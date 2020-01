V Italiji danes deželne volitve v rdeči Emiliji-Romanji in Kalabriji na jugu države

Bologna, 26. januarja - V dveh italijanskih deželah, Emiliji-Romanji in Kalabriji, bodo danes deželne volitve. Največ pozornosti so deležne volitve v Emiliji-Romanji, kjer se levici po 75 letih obeta poraz. Volišča bodo v obeh deželah odprta od 7. do 23. ure. Rezultati bodo znani v ponedeljek.