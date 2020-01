Do konca novembra v Sloveniji skoraj 15 milijonov turističnih prenočitev

Ljubljana, 24. januarja - V Sloveniji je bilo od januarja do konca novembra zabeleženih več kot 5,9 milijona prihodov turistov in skoraj 15 milijonov njihovih prenočitev, kar je pet odstotkov več prihodov in en odstotek več prenočitev kot v enakem obdobju leto prej. Novembra je sicer število prihodov in prenočitev na letni ravni upadlo.