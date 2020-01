Šišić: Lanski rezultati Perutnine tudi odraz sinergij z novim lastnikom

pogovarjal se je Gregor Mlakar

Ptuj, 25. januarja - Za Perutnino Ptuj je izjemno uspešno leto, v katerem so dosegli odlične rezultate, ki so v veliki meri odraz sinergij z novim lastnikom, je za STA povedal predsednik uprave omenjene družbe Enver Šišić. Številk v ptujski skupini za zdaj še ne razkrivajo, so pa po njegovih besedah uresničili tudi večino projektov, ki s si jih zadali v prvem letu.