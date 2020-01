Demokrati nadaljujejo z nizanjem dokazov o Trumpovi zlorabi pooblastil

Washington, 23. januarja - Kongresni demokrati so v vlogi tožilcev na sodnem procesu proti predsedniku ZDA v senatu danes nizali dokaze o tem, kako je Donald Trump zlorabljal svoja pooblastila v odnosih z Ukrajino za lastno politično korist, in trdili, da si zasluži odstavitev s položaja. Večinskih republikancev do zdaj še niso prepričali.