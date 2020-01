Primorske novice o umeščanju vetrnih elektrarn na Pivškem (24. 1.)

Koper, 23. januarja - Lea Kalc Furlanič v komentarju Do vetrnic z odprtimi kartami piše o umeščanju 26 vetrnih elektrarn na Pivškem, pri čemer se avtorica sprašuje, kako to, da se zdi, da je tamkajšnja lokalna skupnost veliko bolj naklonjena tovrstni infrastrukturi v svojem okolju, kot so na Senožeškem, Kozinskem ali v Brkinih.