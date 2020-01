Na Dunaju buri duhove šolska igra vlog o beguncih

Dunaj, 23. januarja - Na eni od dunajskih šol so za šolarje, stare od 12 do 14 let, pripravili igro vlog o beguncih, s katero naj bi spoznali, kakšnega ravnanja so na meji deležni begunci, ko zaprosijo za azil. Staršev otrok o dramski igri vnaprej niso obvestili. Avstrijsko ministrstvo za izobraževanje je že sprožilo preiskavo, poročajo avstrijski mediji.