Brezplačne vozovnice za registrirane športnike dijake in študente

Ljubljana, 23. januarja - Registrirani športniki s statusom dijaka in študenta bodo od 1. februarja upravičeni do brezplačne vozovnice za potovanja, ki so povezana s športom. Vsi omenjeni, ki sicer uporabljajo letne relacijske vozovnice za dnevno medkrajevno potovanje od doma do šole, bodo avtomatično prejeli t. i. vozovnico Slovenija.