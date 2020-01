Hčerko nekdanjega angolskega predsednika obtožili pranja denarja

Luanda, 23. januarja - V Angoli so hčerko nekdanjega angolskega predsednika Joseja Eduarda dos Santosa, Isabel dos Santos obtožili pranja denarja in slabega upravljanja med vodenjem državnega naftnega podjetja Sonangol. Pretekli teden je več svetovnih medijev objavilo dokumente, ki kažejo, kako je dos Santosova obogatela z izkoriščanjem državnih podjetij in korupcijo.