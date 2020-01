Omejitev obiskov v UKC Maribor

Ljubljana, 23. januarja - V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor priporočajo, da zaradi sezone gripe in gripi podobnih obolenj bolnika dnevno obišče samo ena zdrava odrasla oseba. Na ta način ravnamo odgovorno in ne prenašamo gripe na bolnike, so poudarili iz UKC Maribor.