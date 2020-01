Timi Zajc: Če bi bil na vsaki tekmi med 10, bi bil zadovoljen

Ljubljana, 24. januarja - S tekmami v Zakopanah se bo konec tedna nadaljeval svetovni pokal v smučarskih skokih. Slovenska reprezentanca, v kateri so Peter, Domen in Cene Prevc ter Timi Zajc, Anže Lanišek in Rok Justin je četrtek skupaj s strokovnim štabom prispela v Meko poljskih smučarskih skokov, kjer bodo fantje iskali pot do deseterice. Tudi vse boljši Zajc.