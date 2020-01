NLB vnovič načrtuje izdajo podrejenih obveznic

Ljubljana, 23. januarja - NLB znova načrtuje izdajo podrejenih obveznic za uvrstitev v dodatni kapital. Zato je UBS Investment Bank naročila soorganizacijo izdaje podrejenih obveznic z dospelostjo čez 10 let in možnostjo predčasnega odpoklica po petih letih, so danes prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz banke.