Slovenija po številu sob pobega na prebivalca šesta na svetu

Ljubljana, 11. februarja - Sobe pobega so se v Sloveniji pojavile pred nekaj več kot petimi leti, lani pa je bila po številu sob na prebivalca na šestem mestu na svetu, na spletni strani navaja Združenje "Escape Room" dejavnosti. V 68 različnih igrah, ki jih ponuja 28 ponudnikov, lahko igralci krepijo skupinsko delo, obenem so glavni junaki iger, so izpostavili v združenju.