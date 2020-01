Predsednik vlade, države in obrambni minister v jopičih Slovenske vojske

Ljubljana, 23. januarja - Predsednika države in vlade ter minister za obrambo lahko nosijo črne usnjene jopiče, ki so del osnovne moške službene uniforme Slovenske vojske (SV), so na poslansko vprašanje Mihe Kordiša odgovorili na obrambnem ministrstvu. Poslanca Levice je motilo, da politiki z nošenjem "pilotskih jaken" zbujajo vtis, da so pripadniki SV ali uradne osebe.