Za prihodnje študijsko leto na voljo 18.636 vpisnih mest

Ljubljana, 23. januarja - Vlada je danes dala soglasje k razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021. Razpisanih bo 18.636 mest za redni in izredni študij, kar je za 47 mest manj kot lani. Povečujejo pa se vpisna mesta za tujce izven EU, in sicer za 49 mest, zanje bo na voljo več kot 2200 mest.