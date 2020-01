Cerar poziva Mors k čimprejšnji vrnitvi vojakov v Irak

Ljubljana, 23. januarja - Zunanji minister Miro Cerar je v pismu pozval obrambno ministrstvo, naj čim prej vrne vojake na misijo v Irak, sicer da bo trpel mednarodni ugled Slovenije. Na Morsu se odzivajo, da so vojaki na odhod pripravljeni, in da se bo to izvedlo, "kot je predvideno". Do tega naj bi sicer po prejšnjih zagotovilih prišlo najkasneje 1. februarja.