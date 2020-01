Konec sezone za nadarjeno švicarsko slalomistko

Zürich, 23. januarja - Švicarka Aline Danioth je naslednja alpska smučarka, ki je zaradi poškodbe predčasno končala sezono. Slalomska specialistka si je pri padcu na paralelnem slalomu v Sestrieru poškodovala koleno, zaradi strganih vezi in poškodovanega meniskusa so jo v Zürichu operirali, rehabilitacija pa bo dolga, so poročali švicarski mediji.