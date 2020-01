V Izoli lani presegli pol milijona nočitev

Izola, 25. januarja - Število turističnih prihodov in nočitev v izolski občini v primerjavi s prejšnjimi leti še vedno narašča. Tako so lani prvič presegli mejnik pol milijona nočitev, saj so zabeležili rekordnih 521.505 nočitev in 143.989 turističnih prihodov. Gre za šestodstotno rast nočitev in 12-odstotno rast prihodov glede na leto prej.