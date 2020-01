V Stockholmu ogroženi dosežki iz Ljubljane, Pariza in Barcelone

Stockholm, 23. januarja - Slovenski rokometaši so okoli opoldneva prispeli v švedsko prestolnico, kjer imajo konec tega tedna izjemno priložnost preseči svoje dosedanje dosežke. Srebrna kolajna z domačega evropskega prvenstva 2004, bronasta s svetovnega prvenstva v Franciji 2017 in četrto mesto s SP v Španiji 2013 so "ogroženi", prva ovira na poti do paradiža pa Španci.