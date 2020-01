Kriminalisti zaradi ponarejanja listin ovadili tri osebe

Novo mesto, 23. januarja - Novomeški kriminalisti so v sodelovanju s finančno upravo na Okrožno državno tožilstvo v Krškem podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin. Fizični in pravna oseba naj bi z uporabo neverodostojnih listin oškodovali proračun Hrvaške, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.