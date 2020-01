Koprčan osumljen več velikih tatvin

Koper, 23. januarja - Koprski policisti so lani novembra in decembra ter letos januarja obravnavali več velikih tatvin, večinoma izvedenih v Kopru in Škofijah. Tatvin so osumili 38-letnika in pri njem opravili hišno preiskavo. Ker ukradenih predmetov niso našli, so ga izpustili, a po nadaljevanju tatvin zopet pridržali in ga osumili devetih velikih tatvin.