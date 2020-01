Javna banka popkovnične krvi zaradi pomanjkanja sredstev že leta ne sprejema novih vzorcev

piše Anja Gorenc

Ljubljana, 26. januarja - V javno banko popkovnične krvi, edino v Sloveniji, zaradi pomanjkanja sredstev že vrsto let ne sprejemajo novih vzorcev. V banki hranijo enote, ki so jih pridobili med leti 2008 in 2014, teh je nekaj več kot tisoč. Da bi se postavili ob bok razvitim državam, pa bi po besedah zdravnika Primoža Poženela potrebovali okoli 2000 vzorcev.