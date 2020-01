Detroit še naprej izgublja

New York, 23. januarja - V severnoameriški profesionalni hokejski ligi so odigrali še zadnji dve tekmi pred odmorom zaradi all star vikenda. Columbus je s 4:3 premagal Winnipeg, Minnesota pa s 4:2 Detroit, rdeča krila so izgubila že šesto zaporedno tekmo ter 35. v sezoni in so prepričljivo najslabša ekipa lige.