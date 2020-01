V Avstraliji so se znova razplamteli požari; med gašenjem strmoglavilo letalo

Canberra, 23. januarja - Zaradi vročinskega vala na jugovzhodu Avstralije so se danes tam znova razplamteli požari. Ti med drugim divjajo tudi v bližini letališča v Canberri, zaradi česar so zaprli tamkajšnje letališče. Južno od prestolnice pa je strmoglavilo veliko letalo za gašenja požarov, pri čemer so umrli vsi trije ameriški člani posadke.