Objavljen razpis za ravnatelja OŠ Dante Alighieri

Koper/Izola, 23. januarja - Sveta zavoda Osnovne šole Dante Alighieri iz Izole je objavil razpis za delovno mesto ravnatelja. Poleg izpolnjevanja splošnih in posebnih zakonskih pogojev morajo kandidati priložiti še program vodenja šole v italijanskem in slovenskem jeziku. Rok za oddajo prijav je 15 dni, izbrani kandidat pa bo imenovan za dobo petih let.