Polfinalna para Španija - Slovenija in Norveška - Hrvaška, Portugalci v kvalifikacije za OI

Malmö, 22. januarja - V Malmöju in na Dunaju se je končal drugi del evropskega rokometnega prvenstva. V zadnjem krogu so bili v središču pozornosti Portugalci, ki so zmago nad Madžarsko Sloveniji že pred njenim obračunom z Norveško zagotovili polfinale, sami pa so si tem zagotovili nastop na olimpijskih kvalifikacijah, saj so zasedli tretje mesto v skupini.