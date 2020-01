New York, 22. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Rast sta zabeležila indeksa S&P 500 in Nasdaq, indeks Dow Jones pa je današnje trgovanje končal tik pod gladino. Strah glede virusa s Kitajske očitno pojenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.