Sporočilo iz Malmöja: Gremo v polfinale po finale

Malmö, 22. januarja - Slovenski rokometaši so občutili pravo olajšanje in radost že pred začetkom njihove današnje zadnje tekme v Malmöju. Za te občutke so poskrbeli Portugalci po zmagi nad Madžari, ki je Slovencem brez pravega boja proti kakovostnim Norvežanom navrgla polfinale evropskega prvenstva in petkov obračun s Španci, ki se bo začel ob 18. uri.