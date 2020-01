Po razburjenju zaradi poziva župnika k neplačevanju davkov se je ta javno opravičil

Ljubljana, 22. januarja - Zapis župnika Aleksandra Osojnika, ki je javno pozval k neplačevanju davkov in nespoštovanju "gnilih" slovenskih zakonov, je sprožil burne odzive, med drugim Fursa, ki je opozoril na škodljivost sive ekonomije za vse. SŠK, Ljubljanska nadškofija in salezijanski inšpektorat so se od izjav distancirali, župnik pa se je danes za Siol opravičil.