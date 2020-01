Francija in ZDA začrtale globalni okvir za digitalni davek

Davos, 22. januarja - Francija in ZDA so po besedah francoskega finančnega ministra Bruna Le Maira začrtale globalni okvir za digitalni davek. To pomeni, da bo Francija do decembra 2020 počakala s pobiranjem nacionalnega digitalnega davka, ki ga predvideva lani sprejeti zakon, ZDA pa ne bo uresničila načrtovanih groženj s carinami, je pojasnil Le Maire.