Vreme: Jasno

Ljubljana, 22. januarja - Zvečer in v prvem delu noči bo sprva še jasno, le na severovzhodu bo megleno. Proti jutru pa bo tudi po nekaterih drugih nižinah v notranjosti nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do -2, ob morju in v Vipavski dolini ob šibki burji okoli 1 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.