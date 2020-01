Omejitev obiskov na Onkološkem inštitutu Ljubljana

Ljubljana, 22. januarja - Onkološki inštitut Ljubljana zaradi povečanega števila bolnikov z akutnimi okužbami omejuje obiske na bolnišničnih oddelkih. Sprva so omejitev napovedali od četrtka, pozneje pa sporočili, da velja že od danes.

V času omejitve obiskov na inštitutu veljajo posebna navodila za obiskovalce. Bolnika lahko obišče oseba, ki mora biti zdrava (brez znakov akutnega obolenja), enega bolnika lahko obiščeta največ dve zdravi osebi za 15 minut, na oddelku za intenzivno terapijo ena oseba za 15 minut. Bolnika lahko obiščejo v času, ko so obiski dovoljeni, pred vstopom v bolniško sobo si mora oseba razkužiti roke, enako stori ob odhodu iz bolniške sobe in bolnišnice, so še sporočili z ljubljanskega onkološkega inštituta.

V vseh zaprtih javnih prostorih obiskovalce tudi prosijo, da upoštevajo higieno kašljanja in kihanja, kar pomeni, da kašljajo in kihajo v robček, ki ga po uporabi odvržejo, ali v zgornji del rokava.