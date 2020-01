V Španskih borcih dvojni plesni večer

Ljubljana, 23. januarja - V Centru kulture Španski borci bo drevi ob 19. uri v sklopu festivala Plesna Vesna na sporedu plesna predstava Panove piščali in papirologija koreografke Ingrid Berger Myhre in skladatelja Lasseja Passageja. Ob 20. uri ji bo v mali dvorani centra sledila premiera predstave Bili smo...bomo avtorjev Katje Kolarič in Andreja Supančiča.