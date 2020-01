Ministrstvo za delo zaposlovalce obvestilo o obveznostih pri izplačilu plač

Ljubljana, 22. januarja - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je danes s sodelovanjem Finančne uprave RS preko sistema eDavki vsem subjektom, ki zaposlujejo delavce, posredovalo informacije o pravicah in obveznostih pri določanju in izplačilu plačila za delo. Predvsem so jih spomnili na pravilno izplačevanje minimalne plače.