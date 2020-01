Na ministrstvu za okolje o upravljanju velikih zveri

Ljubljana, 22. januarja - Ministrstvo za okolje in prostor je v torek gostilo sestanek z Evropsko komisijo in člani interesne skupine za podporo upravljanju velikih zveri na temo upravljanja z medvedom, volkom in risom. Med nalogami države so izpostavili okrepitev komunikacije in ozaveščanja, zlasti na podeželju oz. na območjih širjenja zveri in večanja populacije.