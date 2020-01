V predzgodbi Iger lakote bo v ospredju mladi Snow

Ljubljana, 23. januarja - V romanu The Ballad of Songbirds and Snakes avtorice Suzanne Collins, v katerem bo predstavljena predzgodba akcijske znanstveno-fantastične drame Igre lakote, bo v ospredju lik mladega Koriolana Snowa, poroča britanski BBC. Roman bo izšel v maju, čas dogajanja pa bo postavljen šest desetletij pred začetek pisateljičine trilogije.