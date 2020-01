Rokometaši na Švedskem presegli cilje, a želijo še več

Malmö, 22. januarja - Slovenski rokometaši so že pred sklepnim dejanjem v Stockholmu presegli cilje na letošnjem evropskem prvenstvu na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji. V skupinskem delu v Göteborgu niso naredili napake, v drugem delu v Malmöju so si izborili polfinale in najbolj prestižne tekme za odličja ter se prebili v kvalifikacije za olimpijske igre v Tokiu.