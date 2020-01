Primorski kmetovalci s Pivčevo tudi o zatiranju škodljivcev

Bilje, 22. januarja - Kmetijska ministrica Aleksandra Pivec je v sklopu svojih delovnih obiskov danes obiskala Goriško. Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Nova Gorica so ji predstavili delo in težave, s katerimi se srečujejo kmetje na tem območju. V popoldanskem času se bo ustavila še na visoki šoli za vinogradništvo in vinarstvo novogoriške univerze.